Никифоров: РФ не проявляет готовности к саммиту «Норманди» или встрече на уровне министров

Никифоров: РФ не проявляет готовности к саммиту «Норманди» или встрече на уровне министров

15.10.2021 22:43

Укринформ

Российская Федерация не демонстрирует готовность к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств или министров иностранных дел.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы сообщали о том, что состоялась видеоконференция отдельно между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским и затем между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. В нашей части разговора мы услышали, что все три лидера — Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — готовы и хотят проведения встречи на высшем уровне. У Ангелы Меркель не так много времени сделать это на своем посту, но она четко выразила свое желание встретиться. Слышим заявления с российской стороны, что там такого желания нет», — отметил Никифоров.

Читайте также: В Берлине считают целесообразным проведение встречи в нормандском формате

Он напомнил, что была информация о возможной встрече на уровне министров, однако проинформировал, что «из России в Украину какой-то официально оформленной готовности встречаться хотя бы на уровне министров также не поступало».

Как сообщалось, 11 октября состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стало известно, что встреча глав МИД стран Нормандского формата должна состояться в ближайшие недели. В этот же день с Макроном и Меркель провел переговоры Путин, который пожаловался, что Украина якобы отказывается выполнять Минские договоренности, а также договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже.

Читайте также: РФ будет искать зацепки, чтобы сорвать нормандскую встречу — эксперты

Украинская сторона до сих пор не получила никаких сигналов от России о готовности к проведению в ближайшие недели встречи на уровне министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и РФ, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 13 октября.

По материалам: Укринформ