Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг

Обновлено

04.10.2021 15:42

Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в четверг, 7 октября в 16:00, по требованию 153 народных депутатов.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 7 октября в 16:00, по требованию 153 народных депутатов. На повестке дня — семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки", — написала Туний и опубликовала фото соответствующего распоряжения.

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В опубликованном на сайте Верховной Рады распоряжении говорится, что внеочередное пленарное заседание ВР девятого созыва состоится в связи с требованием 153 народных депутатов и в соответствии с частью 8 статьи 19 Регламента Верховной Рады.

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий (рег. № 4038);

2) проект закона о внесении изменения в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы (рег. № 4041);

3) проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О пенсионном обеспечении" относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 23 января 2020 года № 1-р/2020 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет (реестр. № 2810);

4) проект закона о внесении изменения в статью 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно уточнения порядка выплаты пенсии (рег. № 5606);

5) проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения размера пенсионных выплат (реестр. № 4031);

6) проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту до размера фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (рег. № 4566);

7) проект закона о внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О социальной защите детей войны" относительно государственной социальной поддержки детей войны (рег. № 5605).

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Как сообщал Укринформ, сегодня, 4 октября, на заседании Согласительного совета Разумков заявил, что 7 октября планируется внеочередное заседание Верховной Рады по требованию 153 народных депутатов. Он добавил, что инициатором заседания является народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков.

По материалам: Укринформ