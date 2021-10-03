Политика
В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского
В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского
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03.10.2021 11:11
Укринформ
В Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya началась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, мероприятие продлится около часа.
Пресс-конференция началась без вступительного слова Президента. Представители средств массовой информации сразу начали задавать вопросы.
В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского / Фото: Валерия Мацеха, Укринформ
По материалам: Укринформ