Политика

В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского

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В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского

В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского

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03.10.2021 11:11

Укринформ

В Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya началась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, мероприятие продлится около часа.

Пресс-конференция началась без вступительного слова Президента. Представители средств массовой информации сразу начали задавать вопросы.

В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского

В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского / Фото: Валерия Мацеха, Укринформ

В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского

В Трускавце стартовала пресс-конференция Зеленского

По материалам: Укринформ

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