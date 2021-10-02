«Слуги народа» собрали необходимое количество подписей за отзыв Разумкова

Обновлено

02.10.2021 17:15

Укринформ

Народные депутаты из парламентской фракции партии "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Это произошло во время двухдневного выездного заседания фракции в Трускавце, сообщил Укринформу источник во фракции.

"Видел (подписные листы — ред.), подписал. Насколько знаю — уже собрали 150+", — сказал собеседник агентства.

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Информацию об этом подтвердила и пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Телеграме.

"По состоянию на 17.30 под коллективной инициативой об отзыве Председателя Верховной Рады Украины собраны более 150 подписей народных депутатов Украины", — написала она.

Как сообщал Укринформ, 30 сентября Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за отзыв его с должности спикера.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" на выездном заседании политсилы в Трускавце 2 октября начали сбор подписей под подписными листами за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

По Регламенту ВР, достаточно собрать 150 подписей для внесения соответствующего вопроса в повестку дня пленарного заседания.

По материалам: Укринформ