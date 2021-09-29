США поддерживают право Украины на выбор коллективной обороны — Госдеп

29.09.2021 12:34

Укринформ

Вашингтон поддерживает право Украины на собственный выбор в сфере коллективной обороны.

Об этом написал спикер Государственного департамента США Нед Прайс в Твиттере, передает Укринформ.

"У каждой страны есть суверенное право определять свой выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины", — отметил он.

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Таким образом Прайс прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что "красные линии" президента России Владимира Путина ограничиваются территорией РФ.

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Путина, расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Кремля пересечение его «красных линий».

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным применять в отношении Украины "какие-либо действия" в ответ на якобы развертывание там американских военных баз США.

В МИД Украины заявили, что именно со стороны Российской Федерации сегодня исходит основная угроза для Украины, Беларуси и белорусского народа.

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России, — вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", — подчеркнул представитель МИД Олег Николенко.

По материалам: Укринформ