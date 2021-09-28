На Банковой рассказали, что хотят закрепить в заявлении саммита Украина-ЕС

На Банковой рассказали, что хотят закрепить в заявлении саммита Украина-ЕС

28.09.2021 14:00

Укринформ

Украина ожидает, что совместное заявление 23-го саммита Украина-ЕС будет содержать положения о признании европейских устремлений и европейского выбора, дальнейшей интеграции в рынок Европейского Союза и важный политический блок вопросов по поддержке суверенитета.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время дискуссии "Условия успеха саммита Украина-ЕС. Что ожидать от главной евровстречи года?"- сообщает корреспондент Укринформа.

"Среди ключевых положений, которые, ожидаем, будут закреплены в совместном заявлении, — соответствующие положения, которые будут признавать европейские устремления и европейский выбор Украины. Знаете, насколько это сложно для стороны ЕС, но будем говорить об этом и непосредственно во время саммита, и будем стараться, чтобы те положения, которые сдерживают европейскую интеграцию Украины, не нашли отражения в совместном заявлении ", — сказал Жовква.

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Кроме того, по его словам, в документе будет закреплено "способность и возможность" Украины к дальнейшей интеграции во внутренний рынок ЕС.

Также Жовква рассказал, что будут зафиксированы оценки достижения целей Соглашения об ассоциации, которые были поставлены украинской и европейской сторонами, и отмечено стремление к совместной оценке выполнения целей Соглашения.

В то же время заместитель руководителя ОП добавил, что очень важным будет политический блок вопросов в заявлении.

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"Поддержка со стороны ЕС суверенитета и ​​территориальной целостности Украины, призыв к России прекратить агрессию, четко будет определено, кто является стороной конфликта, кто агрессор, необходимость обеспечения выполнения Минских договоренностей и продолжение политики поддержки и дальнейшего утверждения персональных и секторальных санкций, в том числе и усиление санкций там, где это необходимо", — подчеркнул Жовква.

Как сообщалось, 23-й Саммит Украина — ЕС состоится в Киеве 12 октября.

По материалам: Укринформ