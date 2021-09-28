ЦИК зарегистрировала на довыборы в Раду уже 32 кандидата

ЦИК зарегистрировала на довыборы в Раду уже 32 кандидата

28.09.2021 15:43

Укринформ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.

Решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на выборах в ОИО № 184 Анну Живцову, выдвинутую Партией Антона Яценко, в ОИО № 197 — Татьяну Радченко, которая баллотируется путем самовыдвижения.

Ранее ЦИК зарегистрировала 30 кандидатов в народные депутаты на выборах в обоих округах.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

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Решение принято в связи с тем, что ранее избранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народный депутат Игорь Колыхаев (184-й округ) избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народный депутат Александра Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.

1 сентября в этих округах начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов.

По материалам: Укринформ