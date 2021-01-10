Украина выражает соболезнования из-за катастрофы рейса Sriwijaya SJ182

10.01.2021 12:29

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе рейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии.

Об этом он написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

"Потрясен трагическими сообщениями об авиакатастрофе рейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко соболезную семьям жертв. В это сложное время Украина рядом с народом и правительством Индонезии", – отметил Кулеба.

Как сообщалось, 9 января пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерял связь с диспетчерами спустя четыре минуты после вылета из столицы Индонезии.

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На борту авиалайнера рейса SJ182 находились 62 человека: 50 пассажиров, в том числе 7 детей, и 12 членов экипажа.

Представитель МИД Украины Олег Николенко поинформировал, что по предварительной информации Посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air украинцев не было на борту самолета.

По материалам: Укринформ