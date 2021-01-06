ЦИК определила размер денежного залога на повторных местных выборах

05.01.2021 20:33

Укринформ

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление коммуникации Секретариата ЦИК.

Размер залога (территориальных громад с количеством избирателей до 10 тысяч), избирательный процесс которых начинается в 2021 году, составит в период с 1 января до 30 ноября 2021 года 1200 гривень за каждого кандидата. А в период с 1 до 31 декабря 2021 года – 1300 гривень за каждого кандидата.

Размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (города с количеством избирателей до 75 тысяч) в период с 1 января до 30 ноября 2021 года составит 6000 гривень. А в период с 1 до 31 декабря 2021 года – 6500 гривень.

Читайте также: Центризбирком обязал ТИК на Одесчине должным образом провести повторные выборы

Как сообщал Укринформ, ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК открыть счет для внесения денежного залога и обеспечить прием документов для регистрации кандидатов.

По материалам: Укринформ