КИУ назвал «прогульщиков года» в Раде

04.01.2021 11:29

Укринформ

По результатам анализа посещения парламентскими фракциями и группами заседаний Верховной Рады в 2020 году, главными прогульщиками были народные депутаты группы «За будущее», а лидерами по посещаемости – «Слуга народа» и «Европейская солидарность».

Как передает Укринформ, об этом информируют в Комитете избирателей Украины.

«По данным КИУ, главными прогульщиками Рады стали народные депутаты группы« За будущее ». В среднем в течение года на пленарные заседания приходила только половина депутатов группы – 46%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что низкие показатели регистрации у народных депутатов «Оппозиционной платформы – За жизнь», в частности, в среднем на заседаниях парламента регистрировались 53% депутатов политсилы. У депутатов ВО «Батькивщина» показатели посещаемости на уровне 56%.

В то же время сообщается, что более высокие результаты посещения заседаний ВР у депутатов группы «Доверие» и фракции «Голос». В среднем на заседание приходили 67% депутатов «Голоса» и 68% – «Доверия».

«Лидерами по посещаемости Рады в течение 2020 года стали народные депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 71% депутатов «Европейской солидарности» и 72% депутатов «Слуги народа», – говорится в сообщении.

По словам председателя ВОО КИУ Алексея Кошеля, в 2020 году на показатели посещаемости Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом. «Однако в разрезе фракций и групп ВР общая тенденция не изменилась: депутаты одних политических сил стабильно посещают пленарные заседания, тогда как другие их регулярно прогуливают. Так, депутаты ЕС и «Слуги народа» были лидерами по посещаемости Верховной Рады на протяжении 10 из 12 месяцев в прошлом году. А депутаты группы «За будущее» стали главными прогульщиками в течение 8 месяцев года», – отметил Кошель.

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Он подчеркнул, что юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены штрафы, однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента.

В КИУ информируют, что в 2020 году прошло 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

По материалам: Укринформ