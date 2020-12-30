Политика
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
29.12.2020 20:09
Укринформ
Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
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Как сообщал Укринформ, Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО в марте 2019 года.
По материалам: Укринформ