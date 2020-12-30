Политика

Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

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Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

29.12.2020 20:09

Укринформ

Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

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Как сообщал Укринформ, Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО в марте 2019 года.

По материалам: Укринформ

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