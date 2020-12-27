В Украинском доме приняли присягу 232 судьи

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15.12.2020 18:17

Укринформ

В столичном Украинском доме при участии Президента Владимира Зеленского 232 новоназначенных судей приняли присягу.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов объявил фамилии 232 судей, которые принимают присягу.

Судья Старовыжевского районного суда Волынской области Адам Малюта зачитал текст присяги, подписал его и передал Президенту.

Зеленский поздравил судей с принятием присяги и напомнил, что сегодня в Украине также отмечают их профессиональный праздник – День работников суда, который был введен 20 лет назад.

Как подчеркнул Зеленский, "статус судьи – почетный, но одновременно очень ответственный и важный". Он отметил, что впереди судей ждет много сложной и часто неблагодарной работы, ведь у каждой стороны судебного процесса – свое видение справедливости.

«Ваша миссия – быть стражами объективности, непредвзятости, честности, верховенства права и равенства всех перед законом. И я верю, что именно эти принципы вы будете защищать всегда во время юридических «битв» сторон в правовом поле», – сказал Президент.

Он пожелал новоназначенным судьям успехов в работе во имя правосудия, справедливости и на благо Украинского государства.

«Желаю каждому благодаря ежедневной и кропотливой работе, профессиональным качествам и человеческим принципам укреплять уровень доверия граждан Украины к судебной системе и всегда соответствовать высокому званию «судья» и такому уважаемому обращению «Ваша честь», – сказал Зеленский.

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Как известно, 15 декабря в Украине отмечается День работников суда. Праздник установлен согласно указу Президента от 8 декабря 2000 года.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ