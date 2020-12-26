Вакцинация станет проверкой Степанова на должности министра — Президент

25.12.2020 06:39

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает министра здравоохранения Максима Степанова прочнее предшественников, но заявил, что вопрос дальнейшего его пребывания в должности будет зависеть от успешности вакцинации.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Мне очень сложно оценивать. Он самый прочный из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой. Мне кажется, что это важно", – сказал Зеленский на вопрос об оценке работы Степанова.

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Президент убежден, что вакцинация населения от COVID-19 станет самым сложным вызовом для министра Степанова, поскольку Украина не входит в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину.

"И вот тут оказывается — министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка", – подчеркнул Глава государства.

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Зеленский отметил, что результат работы действующего главы Минздрава увидим в феврале и марте следующего года. Президент пояснил, что поставил Степанову задача получить вакцину в конце января, в крайнем случае – в феврале.

При этом он добавил, что смена трех министров здравоохранения, которая уже состоялась при его президентской каденции, объясняется сложностью противодействию пандемии COVID-19.

"Коронавирус — это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо, чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров. Они не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому что были министрами в такое время", – заверил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения 30 марта 2020 года.

24 декабря Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах, которая, в частности, предусматривает, что за этот период должно быть вакцинировано не менее 50% населения.

По материалам: Укринформ