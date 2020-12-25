Ветирование оборонного бюджета США не повлияет на помощь Украине – Кулеба

24.12.2020 21:29

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что вето Президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет никоим образом не имеет отношения к помощи Украине, которая в нем предусмотрена.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом глава МИД сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет, бюджет ветирован абсолютно по другим причинам. Я даю вам стопроцентные гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена каким-то иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украины не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать", – подчеркнул Кулеба.

Министр также подтвердил, что оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украине в размере $ 250 млн.

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"Но утверждать, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины – это создает ложное впечатление у людей", – отметил Кулеба.

Как сообщал Укринформ, Президент США Дональд Трамп применил право вето к законопроекту об ассигнованиях на национальную оборону.

Законопроект NDAA-2021 получил более двух третей голосов в каждой палате Конгресса. Это означает, что законодатели способны преодолеть вето президента. Они уже заявили о готовности собраться на экстренную сессию между Рождеством и Новым годом, чтобы снова проголосовать за оборонный бюджет-2021. Вероятно, голосование в Палате представителей состоится 28 декабря, в Сенате – 29 декабря.

Проект закона NDAA-2021 предусматривает выделение Украине $ 250 млн оборонной помощи, в том числе $ 75 млн – на системы летального вооружения.

Кроме того, документ содержит расширенные санкции против российского проекта газопровода Nord Stream 2, а также компаний и подрядчиков, которые будут приобщаться к его строительству, сертификации и страхованию. Предусматривается перечень мер для предотвращения агрессии РФ и санкции против Турции за закупку российских систем ПВО С-400.

По материалам: Укринформ