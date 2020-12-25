Оснований для досрочных парламентских выборов нет – Разумков

25.12.2020 14:38

Укринформ

Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины IX созыва нет.

Как передает Укринформ, об этом сказал в эфире телеканала «112 Україна» глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщается на портале Верховной Рады.

«Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за его пределами, и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным», – подчеркнул он.

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Председатель Верховной Рады также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится. Впрочем, по словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

«Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам», – сказал глава Верховной Рады.

По материалам: Укринформ