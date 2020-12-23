Сервис на украинском: «слуги народа» еще не рассматривали отмену штрафов

Сервис на украинском: «слуги народа» еще не рассматривали отмену штрафов

22.12.2020 20:03

Укринформ

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" пока не обсуждали законопроект своего коллеги по фракции Максима Бужанского, который предлагает отменить штрафы за отказ обслуживать на украинском языке.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на пресс- конференции.

"Мы еще не обсуждали это на фракции. Это довольно бурные дискуссии какие-то внутренние сейчас имеются. Когда будет фракция в январе, тогда будем иметь какую-то позицию по этому поводу", – сказал Арахамия.

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Как сообщалось, группа народных депутатов во главе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским зарегистрировали законопроект № 4528 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения".

По материалам: Укринформ