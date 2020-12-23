Дещица: Люблинский треугольник открывает перед Украиной новые возможности

23.12.2020 11:11

Укринформ

Созданный в этом году политический формат – Люблинский треугольник – значительно усиливает возможности регионального сотрудничества Украины, Польши и Литвы.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Украина не только приобщается к уже существующим региональным проектам, но и в 2020 году стала соучредителем нового – Люблинского треугольника. И это открывает перед нами новые возможности. Ведь платформа Люблинского треугольника значительно расширяет сферы трехстороннего сотрудничества Украины, Польши и Литвы", – сказал Дещица.

По его словам, ранее в трехстороннем формате сотрудничество велось на уровне Межпарламентской ассамблеи трех стран и в рамках международной бригады ЛитПолУкрбриг. В то же время сегодня Люблинский треугольник институционализирует платформу для углубления взаимодействия МИД трех стран, Советов национальной безопасности и тому подобное.

"Убежден, эта площадка является перспективной и для углубления взаимодействия между другими органами государственной власти, а также будет способствовать оживлению контактов между людьми", – отметил украинский дипломат.

Дещица сообщил, что Украина заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества с партнерами в регионе в формате Вышеградская группа +, в рамках Европы Карпат, приобщении к инициативе Триморья.

По словам Дещицы, для Украины очень важна неизменность позиции официальной Варшавы по российской агрессии.

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Как сказал посол, Польша последовательно поддерживает Украину на международной арене как по вопросам, связанным с оккупацией Крыма, так и российской агрессии на Донбассе. Кроме того, Польша принадлежит к авангарду стран, выступающих против завершения строительства Северного потока-2, разделяя позицию Украины, что газопровод – это, прежде всего, инструмент давления на страны Европы.

"Рассчитываем на дальнейшую активность Польши относительно значимых для безопасности нашего региона вопросов. Надеемся, что не менее активной будет поддержка и участие Варшавы в работе Крымской платформы ", – резюмировал Дещица.

Как сообщалось, Люблинский треугольник в июле этого года во время посещения польского города Люблин организовали главы МИД Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичус.

По материалам: Укринформ