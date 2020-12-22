Посольство США обеспокоено атаками оккупантов РФ на военных и гражданских жителей Донбасса

Посольство США обеспокоено атаками оккупантов РФ на военных и гражданских жителей Донбасса

22.12.2020 14:29

Укринформ

Посольство США в Украине обеспокоено последними сообщениями о захвате в плен российскими оккупантами бойца Вооруженных сил Украины, ранении гражданского жителя и двух военнослужащих на Донбассе.

Как передает Укринформ, об этом диппредставительство сообщило в Фейсбуке.

"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и 2 украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая приносит страдания украинским гражданам", – говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 17 декабря военнослужащий Объединенных сил одной из воинских частей, несущих службу в районе ООС, был задержан оккупантами в Луганской области.

21 декабря в результате вражеского обстрела были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе Горловки Донецкой области.

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В тот же день вооруженные формирования РФ с помощью станкового противотанкового гранатомета уничтожили сельскохозяйственный трактор и ранили тракториста.

По материалам: Укринформ