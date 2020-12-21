В Раде зарегистрировали еще один законопроект о КСУ – депутат

В Раде зарегистрировали еще один законопроект о КСУ – депутат

21.12.2020 17:40

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О конституционной процедуре", которая должна усовершенствовать деятельность Конституционного Суда Украины. Его планируют рассмотреть в следующем году.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Третий законопроект, который буквально только что был зарегистрирован и касается третьего блока вопросов, а именно совершенствования деятельности Конституционного Суда, – это так называемый закон о конституционной процедуре … Мы понимаем, что этот законопроект, скорее всего, Верховная Рада рассмотрит уже в следующем году , потому что сейчас есть большой перерыв в работе парламента", – сказал Монастырский.

По его словам, законопроект скорее всего "будет проходить два чтения, поскольку он большой, масштабный и потребует серьезной работы всех фракций и профильного комитета".

В свою очередь, заместитель руководителя рабочей группы ВР Ольга Совгиря отметила, что этот законопроект является "своеобразным кодексом конституционного судопроизводства". Он, в частности, предусматривает, что Конституционный Суд должен принимать решения двумя третями от своего состава – это 12 судей. На сегодняшний день решения могут принимать 10 судей.

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Кроме этого, по словам депутата, законопроектом предусмотрено, что КС будет рассматривать дела в основном в форме устного производства, что обеспечит прозрачность принятия решений.

В документе также предусмотрено, что на формирование повестки дня Конституционного Суда может влиять не только председатель суда, но и сами судьи, а распределение дел между судьями КС должно происходить автоматизировано.

Законопроект "О конституционной процедуре", разработанный группой народных депутатов, зарегистрирован в Раде под номером 4533.

Как сообщал Укринформ, 27 октября КС признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В заключении Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Президент Украины пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте внимательно поработать над данными рекомендациями и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

В то же время в КСУ заявили, что заключение Венецианской комиссии свидетельствует о том, "решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания к его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению".

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к выводу о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда.

По материалам: Укринформ