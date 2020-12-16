Разумков закрыл заседание Рады

15.12.2020 18:40

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента во вторник.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", – сказал спикер.

Как сообщалось, на заседании во вторник народные депутаты приняли государственный бюджет на 2021 год, а также смету Верховной Рады на следующий год.

Читайте также: Минфин попытается снизить дефицит бюджета до 3-3,5% ВВП

Кроме того, парламентарии приняли законы "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции" (№4470) и закон, определяющий особенности осуществления полномочий Национальным агентством по предотвращению коррупции в отношении судей, судей Конституционного Суда, в частности, по составлению протоколов о коррупционных административных правонарушениях (№4471).

Кроме того, Верховная Рада продлила до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

По материалам: Укринформ