Рада приняла отставку министра по делам ветеранов Бессараба

16.12.2020 11:34

Укринформ

Верховная Рада приняла отставку Сергея Бессараба от должности министра по делам ветеранов.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление №4498 поддержал 251 народный депутат.

"Принять отставку Бессараба Сергея Борисовича от должности министра по делам ветеранов Украины", – говорится в постановлении.

Причины отставки не указаны. Сам Бессараб не присутствовал на заседании парламента во время рассмотрения вопроса о его отставке.

Как сообщал Укринформ, 15 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил, что в парламент поступили заявления на увольнения с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

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Спикер поручил комитетам рассмотреть эти заявления.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что на должность министра по делам ветеранов рассматривается кандидатура Юлии Лапутиной.

По материалам: Укринформ