Кулеба пригласил генсека ОБСЕ посетить Украину

15.12.2020 20:58

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил вновь назначенного генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид осуществить свой первый визит в Украину.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба поздравил Хельгу Шмид с назначением на должность, пожелал ей плодотворной работы и успехов на ответственном посту. Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым", – говорится в сообщении.

Как отметил Кулеба, этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ.

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Отмечается, что Хельга Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это будут позволять обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генеральный секретарь заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году.

Как сообщалось, Совет министров иностранных дел ОБСЕ 4 декабря утвердил нового генерального секретаря и руководителей трех институтов Организации. Дипломат из Германии Хельга Шмид стала первой женщиной на должности генсека ОБСЕ.

По материалам: Укринформ