Борьба с COVID-19 и доступ к вакцинам: Кулеба встретился с региональным директором ВОЗ

Борьба с COVID-19 и доступ к вакцинам: Кулеба встретился с региональным директором ВОЗ

Фото

15.12.2020 21:01

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

Ключевыми темами встречи стали поддержка Украины в противодействии пандемии COVID-19 и доступ к эффективным, качественным и безопасным вакцинам. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Обновленная двухлетняя программа о сотрудничестве между Европейским региональным бюро ВОЗ и Украиной открывает новые возможности привлечения международной поддержки для преодоления эпидемии коронавируса в нашем государстве. Высоко ценю, что бюро определило реализацию программы одним из своих приоритетов и уже начало практическую работу. Мы стремимся максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от COVID-19", – отметил Кулеба.

Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает с партнерами в Украине и за рубежом для эффективного противодействия пандемии COVID-19, преодоления ее социально-экономических последствий и укрепления украинской системы здравоохранения.

Глава МИД Украины отдельно обратил внимание представителя ВОЗ в сложной эпидемической ситуации на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Донбасса и Крыма.

"Россия как государство-оккупант продолжает уклоняться от выполнения своих международных обязательств в рамках Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения. Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащими медицинской и социальным защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии", – отметил Кулеба.

В этом контексте Кулеба и Клюге обсудили вопросы доступа международных организаций на временно оккупированных РФ частях Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Минздрав рассчитывает получить первые дозы COVID-вакцины в феврале

Как известно, Европейское региональное бюро является одним из шести региональных отделений ВОЗ. В его состав входят 53 страны, в том числе Украина. Двухлетнее соглашение о сотрудничестве Украины с ЕРБ ВОЗ было подписано 5 ноября 2020 года. В соответствии с положениями соглашения, ВОЗ намерена поддержать наше государство в таких сферах, как реагирование на COVID-19, борьба с социально опасными заболеваниями (ВИЧ/СПИД, туберкулез), психическими заболеваниями, инфекционными и неинфекционными заболеваниями и факторами риска (табак, алкоголь), разработка Национальной стратегии здравоохранения, универсальный охват услугами здравоохранения, реформа системы здравоохранения.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ