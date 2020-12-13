Политика

Разумков созывает глав фракций на совещание – депутат

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Разумков созывает глав фракций на совещание – депутат

Разумков созывает глав фракций на совещание – депутат

13.12.2020 12:17

Укринформ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает глав фракций на совещание 14 декабря.

Как сообщает Укринформ, об этом в Telegram написал народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер»,- написал Железняк.

По его словам, в повестке дня скорее всего будут: готовность бюджета на 2021 год, порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом), кадровые назначения и график работы Рады во время январского локдауна.

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Как сообщал Укринформ, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может начать рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2021-й год во вторник, 15 декабря. Спикер подчеркнул, что не будет «новогодних бюджетных ночей».

27 ноября законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» ко второму чтению поступил в Верховную Раду.

Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект госбюджета-2021 ко второму чтению и направил его в Верховную Раду.

Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

По материалам: Укринформ

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