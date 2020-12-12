Россия ввела санкции против Разумкова, Стефанчука и некоторых «слуг народа»
Россия ввела санкции против Разумкова, Стефанчука и некоторых «слуг народа»
12.12.2020 04:03
Укринформ
В обновленный список санкций России против Украины попали Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации РФ, передает Укринформ.
Кроме Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука, правительство РФ ввело "специальные экономические меры" против главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько.
В список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, также попали депутаты Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос.
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Всего санкционный перечень насчитывает 849 человек.
Как сообщалось, в конце августа правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого Президента Петра Порошенко.
По материалам: Укринформ