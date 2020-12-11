Позиции Венецианской комиссии учтут при подготовке судебной реформы – Зеленский

11.12.2020 16:12

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию и ее председателя Джанни Букиккио за решение относительно Конституционного Суда Украины и заверил, что позиции комиссии учтут при подготовке судебной реформы.

Об этом глава государства написал на своей странице в Твиттере, сообщает Укринформ.

"Благодарен Венецианской комиссии и Джанни Букиккио за решение относительно КСУ. 2 одобренных документа дают важные ориентиры, как избежать неотвратимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Позиции Комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине", – отметил Президент.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября 2020 года обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября 2020 года.

По материалам: Укринформ