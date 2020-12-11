Международный уголовный суд начинает расследовать преступления РФ на Донбассе и в Крыму

Международный уголовный суд начинает расследовать преступления РФ на Донбассе и в Крыму

11.12.2020 21:30

Укринформ

Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.

Об этом стало известно во время встречи заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедов с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой, сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Завершение предварительного расследования означает, что по его результатам преступления, которые произошли в Крыму и на Донбассе, могут быть полноценно расследованы.

Решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта должна принять судебная палата МУС.

Мамедов отметил, что с Офисом прокурора МУС налажено эффективное сотрудничество, и поблагодарил за принятое решение.

«Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта. Приятно отметить, что и доказательства, собранные национальными правоохранительными органами и прокуратурой совместно с украинскими и международными неправительственными организациями, стали достаточным основанием и убедительными аргументами для самой международной инстанции в сфере уголовной юстиции. Поэтому вера в международное право и в дальнейшем будет вдохновлять украинцев. Никто не должен избежать наказания. Выражаю благодарность за оказанную поддержку Министерству иностранных дел Украины, Посольству Украины в Королевстве Нидерланды», – сказал Мамедов.

Он отметил, что только в этом году было направлено три информационных сообщения о нарушениях международного гуманитарного права в Крыму, касающихся незаконной депортации крымчан с территории полуострова, уничтожения и экспроприации имущества и милитаризации детей.

А еще подчеркнул, что 7 лет вооруженной агрессии доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно, ведь у следственных органов и прокуратуры отсутствует доступ к оккупированным территориям, что делает невозможным проведение следственных действий, опросов жертв и свидетелей.

Читайте также: Росcия не избежит ответственности за преступления в Крыму и на Донбассе – Мамедов

"Поскольку РФ проводит насильственную паспортизацию и незаконное перемещение гражданских лиц, то правоохранительные органы могут потерять ценных свидетелей. Кроме того, военные преступники скрываются от правосудия на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ, а страна-оккупант, соответственно, полностью игнорирует все наши запросы о правовой помощи для привлечения к ответственности за совершение преступлений", – сказал он.

Как написал в Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, "в 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования".

Кулеба отметил, что международное правосудие "не быстрое, но неотвратимое".

«Настанет день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом», – отметил Кулеба.

Как сообщал Укринформ, нарушение норм международного гуманитарного и уголовного права Офис прокурора Международного уголовного суда анализировал с 2015 года. За время вооруженной агрессии Украина направила в уголовный суд 12 информационных сообщений относительно тяжких военных преступлений и преступлений против человечности. Украина передала на рассмотрение уголовного суда в Гааге два заявления. Первое – события на Майдане. Второе – Крым и Донбасс.

Международный уголовный суд был основан на основе Римского статута. Ратификация Римского статута означает распространение компетенции действия МУС на государства, которые его ратифицировали. На сегодняшний день это более 100 стран.

20 января 2000 года Украина подписала Римский статут МУС, но не ратифицировала. Препятствием стало заключение 2001 года Конституционного Суда о несоответствии некоторых положений документа Основному закону.

И хотя Украина не является государством-участником Статута, это не помешало ей обратиться в МУС, ведь сам Римский статут предусматривает такую ​​возможность для стран, которые его подписали.

В то же время Россия отозвала свою подпись под Римским статутом. Однако это не препятствует преследованию российских граждан за преступления, совершенные на территории Украины.

По материалам: Укринформ