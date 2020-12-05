Украинский посол в Австрии отреагировал на российское «соглашения должны выполняться»

04.12.2020 20:42

Укринформ

Посол Украины в Австрии Александр Щерба отреагировал отдельным комментарием на статью российского посла в газете Wiener Zeitung, в которой тот цинично обвинил Украину в нарушении принципа "соглашения должны выполняться".

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Статья посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского была опубликована во вторник в центральной венской газете Wiener Zeitung в разделе "гостевой комментарий". В комментарии под заголовком Pacta Sunt Servanda ("Соглашения должны выполняться") российский дипломат обвинил Украину в якобы невыполнении договоренностей Парижского саммита лидеров "нормандской четверки".

Свою статью-ответ, которая в пятницу также была опубликована венской газетой, Щерба назвал "Соглашения должны выполняться, это правда".

"Есть разные виды лицемерия. Есть лицемерие наивное, есть дерзкое, а есть – непостижимое, заоблачное. Например лицемерие государства, которое пообещало уважать твои границы, затем аннексировало часть твоей земли, а еще позднее решило поучить тебя азам международного права", – начал свой комментарий украинский посол.

Он отметил, что согласен с российским послом о том, что "Pacta Sunt Servanda". И тут же привел пример грубо нарушенного Россией Будапештского меморандума. Щерба напомнил, что в обмен на зафиксированное в документе обещание РФ уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, Украина добровольно отказалась от ядерного оружия.

"С момента аннексии Крыма всем понятно: честное слово России стоит немного. К сожалению, то же касается и некоторых высказываний российского посла относительно выполнения парижских договоренностей от декабря 2019 года", – написал посол Украины в Австрии.

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В частности, он напомнил, что Парижский саммит состоялся по инициативе Президента Украины: "Если бы Украина не взяла инициативу на себя, кровь и далее проливалась бы на Донбассе, как и год назад. Никто не заинтересован в мире так, как Украина".

Кроме того, все, о чем было договорено в Париже, было предложено Украиной – и в основном выполнено: состоялись обмен удерживаемыми лицами и разведение войск, открыты дополнительные КПВВ, также Украина соблюдает перемирие, несмотря на почти ежедневные нарушения со стороны России.

"Та часть договоренностей, которая не была выполнена (например, о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе, который блокируется Россией), может быть обсуждена на новом саммите. Однако есть сторона, которая с этим демонстративно не спешит: Россия", – заявил Щерба.

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Украинский посол напомнил австрийским читателям, что жители Донбасса уже 6 лет не знают мира и все это – из-за отсутствия желания мира в Кремле.

"По одну сторону находятся российские флаги, оружие, военный персонал. По другую – украинские. И тем не менее, Россия продолжает свою странную игру, делая вид, что она не является стороной конфликта. Проблема заключается в том, что настоящие стороны конфликта стремятся к разным вещам: Украина хочет мира, Россия стремится к контролю. Отсюда и попытки Москвы заставить Украину признать назначенных Россией коллаборационистов в Донецке и Луганске как часть украинской политики – и тем самым или повлечь взрыв в Украине, или держать Украину постоянно под своим влиянием", – написал он.

Посол также указал на то, что Россия продолжает укреплять в это время свою оккупацию Донбасса: раздает населению российские паспорта, контролирует украинскую границу, оставляет за собой всю полноту решений.

"Экономика этой части Донбасса разрушена, большинство проукраинских граждан или убиты, или изгнаны; украинский (и любой другой) закон не действует. На таких условиях, без какого-либо влияния со стороны Киева, Москва предлагает провести выборы и тем самым легитимизировать власть своих представителей в Украине". Замечательный "план", – отметил Щерба.

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"Если Москва действительно хочет мира, то надо начинать с малых шагов. Обеспечить демократические свободные выборы. Отключить пропагандистскую машину. Облегчить боль и успокоить страсти. К сожалению, это не те вещи, которыми Москва известна в мире", – добавил он.

По материалам: Укринформ