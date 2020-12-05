Представитель Зеленского назвал «временным компромиссом» закон о лжи в е-декларациях

04.12.2020 20:42

Укринформ

Принятый Верховной Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование является временным компромиссным вариантом.

Об этом заявил представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24", передает Укринформ.

"Это компромиссный вариант, я думаю, что временный. Потому что по большому счету именно возможность или невозможность лишения свободы за недостоверное декларирование – это и было камнем преткновения среди разных политических сил. Рабочая группа, которая разработала вариант, не включающий в себя лишение свободы, охватывала представителей разных политических сил, а Президент Зеленский зарегистрировал свой законопроект, который предусматривал лишение свободы", – сказал он.

По словам Вениславского, президентский законопроект "был воспринят многими фракциями как выход за рамки договоренностей, достигнутых в рабочей группе".

"Поэтому был предложен согласованный вариант, за который проголосовала Рада за основу и в целом. Если говорить о позиции Президента Зеленского, то он настроен довольно категорично. Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность. Что до дел, по которым велось расследование, и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", — сказал представитель Президента в КСУ.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 4 декабря приняла за основу и в целом законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». За него проголосовали 289 народных депутатов.

Согласно закону, административная ответственность наступает, если: сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 218,9 тыс. грн до 1 млн 94 тыс. грн.

Читайте также: Зеленский – про закон о декларациях: Важно, что успели до 2021 года

Уголовная ответственность наступает, если сведения отличаются на сумму от 1 млн 94 тыс. грн до 8 млн 756 тыс. грн. За это предусматривается штраф от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Если сведения в декларациях отличаются на сумму от 8 млн 756 тыс. грн, предусмотрено наказание – штраф от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

В случае умышленного непредставления декларации предусмотрено наказание – штраф от 42, 5 тыс. грн до 51 тыс. грн или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

По материалам: Укринформ