Мир должен заставить Россию соблюдать Будапештский меморандум – МИД

05.12.2020 12:39

Укринформ

Украина призывает мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы заставить государство-агрессора вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 26-й годовщины подписания Будапештского меморандума, опубликованном на сайте ведомства.

"Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как политико-правовую основу обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР. Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с тем, чтобы заставить государство-агрессора вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", – отмечают в МИД.

В ведомстве добавляют, что заключив этот документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Франция и КНР оказали аналогичные гарантии в отдельных письмах.

Вместе с тем, соответствующие обязательства в отношении Украины не были выполнены. Одно из государств-гарантов – Российская Федерация – дерзко нарушила свои обязательства по Меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе.

Сегодня Россия активно милитаризирует территорию временно оккупированного Крыма, превратив его в мощную военную базу. "Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение Россией ядерного оружия на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия, подрывает глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества", – подчеркивают в ведомстве.

МИД отмечает, что Украина ценит действия США, Великобритании и Франции, которые неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и подкрепляют эту поддержку практическими шагами по помощи Украине в усилении ее оборонных возможностей и применении санкционных инструментов против государства-агрессора.

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Как сообщал Укринформ, 5 декабря 1994 года лидерами Украины, Великобритании, России и США был заключен Будапештский меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия". Два другие ядерные государства и постоянные члены Совета Безопасности ООН – Китай и Франция – также присоединились к этому документу, который содержал обязательства сторон-подписантов гарантировать независимость и территориальную целостность Украины.

После подписания документа Украина вывела на территорию России третий по мощности в то время ядерный арсенал. В то же время Россия в 2014 году в нарушение этого соглашения и других международно-правовых актов относительно отношений с Украиной осуществила неприкрытую вооруженную агрессию против Украины, аннексировав Крым и оккупировав часть территории Донбасса.

По материалам: Укринформ