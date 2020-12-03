Кравчук – о «нормандской встрече»: Сомнения есть, но она возможна
Кравчук – о «нормандской встрече»: Сомнения есть, но она возможна
03.12.2020 21:31
Укринформ
Встреча в «нормандском формате» может произойти, как и надеется Украина.
Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире канала "Украина 24", передает Укринформ.
"Сомнения есть, касательно реальности. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, хотя она и возможна, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень необходима такая встреча, особенно на высшем уровне", – сказал он.
Кравчук объяснил, почему есть необходимость в «нормандской встрече».
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"Я убежден, что минские переговоры, если их рассматривать отдельно от нормандского формата, то мы теряем главное – определение по существу задачи. А по существу задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в «нормандском формате». Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы", – сказал он.
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Как сообщал Укринформ, 6 ноября Президент Владимир Зеленский заявил, что видеовстреча советников лидеров Нормандской четверки должна состояться 13 ноября.
По материалам: Укринформ