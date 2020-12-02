В Верховной Раде искали бомбу, депутатов не эвакуировали

В Верховной Раде искали бомбу, депутатов не эвакуировали

02.12.2020 14:45

Укринформ

В Киеве полиция проверяла сообщение о заминировании здания Верховной Рады, никаких опасных предметов обнаружено не было.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко.

«Около часа поступило такое сообщение о заминировании. На место происшествия выезжали работники профильных служб, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Проводилась проверка, и никаких опасных предметов не найдено», – сказала Тищенко.

По ее словам, эвакуация людей из здания парламента не проводилась.

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Ранее СМИ сообщали, что 2 декабря в киевскую полицию позвонил аноним и сообщил о заминировании Верховной Рады.

Как сообщалось, в Киеве 13 ноября в полицию поступило сообщение о заминировании здания Верховной Рады.

Тогда также после проведения проверки в здании Верховной Рады никаких опасных предметов обнаружено не было.

По материалам: Укринформ