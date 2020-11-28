Зеленский выступает за строгое наказание за ложь в декларациях

Зеленский выступает за строгое наказание за ложь в декларациях

27.11.2020 22:13

Укринформ

Принятое месяц назад решение КСУ привело к конституционному кризису и поставило под угрозу европейское будущее Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором были рассмотрены законодательные инициативы по выходу из ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины, сообщает сайт Президента, передает Укринформ.

«Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения окончательно не утратить поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто подавал недостоверные сведения в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции на сегодняшний день остается на паузе», – сказал Зеленский.

Также он акцентировал внимание на необходимости максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины с целью преодоления конституционного кризиса. И добавил, что такие решения должны быть консолидированными и согласованным всеми заинтересованными сторонами.

«Такой консолидации, такой работы вместе никогда не было в Украине. Это должно было произойти для того, чтобы мы начали работать вместе», – отметил Президент.

Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

«Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть довольно строгой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность согласно закону», – подчеркнул он.

Следующим шагом в преодолении кризиса, по словам Президента, должно стать восстановление норм Закона «О предупреждении коррупции». Этот документ должен обеспечить полное возобновление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия должны остаться за Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

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«Обязательно, чтобы эти различия никому не давали возможности для злоупотребления или затягивания с привлечением к ответственности», – заявил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО, на котором было принято решение восстановить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ. Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в закон «О предупреждении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

Также в парламенте 5 ноября зарегистрирован законопроект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)», в котором предлагается увеличить с 10 до 12-ти минимально необходимое количество голосов для принятия решения Большой палатой КСУ. Кроме того, авторы также предлагают предусмотреть, что Регламент КСУ утверждается законом.

По материалам: Укринформ