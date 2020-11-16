Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича

16.11.2020 14:21

Укринформ

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу адвокат Виталий Сердюк.

"Решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четвертого президента отменено. Дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции", – сказал он.

Как сообщалось, 12 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Януковичу в виде содержания под стражей по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

По материалам: Укринформ