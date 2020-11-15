Зеленский обнародовал второе обращение с «Феофании»

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14.11.2020 19:15

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал второе видеообращение к украинцам из больницы "Феофания", где он сейчас проходит лечение от коронавирусной болезни.

Видеообращение, как передает Укринформ, глава государства обнародовал в Фейсбуке.

"Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции. Чувствую себя достаточно хорошо. Говорят, главный залог быстрого выздоровления – это хорошее настроение. Поэтому, как это не парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк о том, что моё лечение стоит миллионы гривень в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье", – сказал Президент.

Зеленский назвал такую ​​информацию о стоимости своего лечения "бредом".

"Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи", – сказал глава государства.

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Как сообщал Укринформ, 9 ноября коронавирус выявили у Президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк позднее проинформировал, что Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

12 ноября Зеленский записал первое видеообращение, в котором, в частности, сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо.

По материалам: Укринформ