Путин готовится торговаться с США за оккупированные территории Украины – Климкин

15.11.2020 15:27

Укринформ

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится торговаться с новой администрацией США за оккупированные Донбасс и Крым, но прогресса в этой сфере в ближайшее время не будет.

Как передает Укринформ, об этом пишет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания «Зеркало недели».

«Тема возможных сдвигов вокруг оккупированных Россией территорий должна стать предметом отдельного анализа, но очевидно, что Путин готовится торговаться с будущей администрацией США, понимая, что уровень взаимодействия между ней и партнерами по Евросоюзу будет качественно другим. Соответственно, никакого реального прогресса в этой сфере в ближайшее время не будет, а все, что происходит сейчас, является не более чем информационным шумом и имитацией, которая нужна для его поддержания», – отмечает Климкин.

По его мнению, договоренность по Донбассу может быть только частью более широких договоренностей между США, Евросоюзом и Украиной, с одной стороны, и Россией – с другой, поэтому возможных сдвигов стоит ждать после начала новых обсуждений. «Для российского президента Донбасс ничего не стоит, он будет торговаться вокруг Украины как таковой, и не только, и пытаться сохранить лицо, ведь выглядеть слабым в «донбасском вопросе» будет означать разрушение его имиджа внутри РФ», – замечает экс-министр.

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Как сообщал Укринформ, выборы президента США состоялись 3 ноября. По результатам предварительных подсчетов (кроме нескольких ключевых штатов), Джо Байден был объявлен победителем. Зато Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать в судах результаты выборов в штатах, где победил Байден.

По материалам: Укринформ