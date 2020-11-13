Политика

Судьи КСУ в отставке просят Зеленского отозвать свой законопроект

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Судьи КСУ в отставке просят Зеленского отозвать свой законопроект

Судьи КСУ в отставке просят Зеленского отозвать свой законопроект

Обращение

12.11.2020 19:25

Укринформ

Ассоциация судей Конституционного суда, в которую входят судьи в отставке, просит президента Владимира Зеленского отозвать законопроект №4288 "О возобновлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", а также помочь в заполнении трех вакантных должностей судей КС.

Как передает Укринформ, соответствующее обращение опубликовано на сайте суда.

Отмечается, что члены Ассоциации не разделяют реакцию отдельных политиков, публичных служащих и гражданских активистов на решение от 27 октября, поскольку они в своих заявлениях искажают его смысл и создают политическое напряжение вокруг суда.

"Такие чиновники вследствие или низкой квалификации, или умышленного искажения сути Решения№13-р/2020 искусственно создают политическое напряжение вокруг Конституционного суда, заявляя, в частности: "закрыли реестр е-деклараций", "объявили о прекращении проверки в отношении лиц, претендующих на занятие публичных должностей", "позволили получать ценные подарки". Однако такое не следует из содержания указанного решения", – говорится в заявлении.

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Члены Ассоциации считают, что предложенные законопроекты противоречат Конституции. К таким документам Ассоциация относит законопроекты №4288 "О возобновлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" и № 4304 "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса Украины", в которых предлагается признать упомянутое решение суда "ничтожным", прекратить полномочия судей КС и возобновить действие отмененных норм закона.

"Недопустимыми являются и законопроекты, направленные на блокирование деятельности Конституционного суда путем непропорционального увеличения кворума для правомочности заседаний Конституционного суда, чрезмерное увеличение количества голосов для принятия решения и даже вообще лишения финансирования Конституционного суда", – говорится в заявлении.

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Отмечается, что не только принятие таких законов, но и внесение их в парламент является посягательством на Конституцию.

Как сообщал Укринформ, 27 октября КС признал неконституционной статью 366-1 УКУ, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными контрольные полномочия НАПК.

29 октября Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству», которым предлагал прекратить полномочия действующего состава КС, однако законопроект пока не нашел поддержки в парламенте.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента возобновить электронное декларирование новым законом.

Вечером 2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 "О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предупреждении коррупции", которыми предлагается восстановить права НАПК.

По материалам: Укринформ

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