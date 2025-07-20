Які запахи можуть відлякувати комарів: натуральний захист від комах

Літо 2025 року в Україні відзначається особливо високими температурами та підвищеною вологістю, що створює ідеальні умови для розмноження комарів.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінкою науковців Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, популяція комарів у липні зросла до рекордних показників — на 18% вище середнього рівня за останні п’ять років. На тлі цього інтерес до натуральних репелентів стрімко зростає, адже дедалі більше українців шукають ефективні, але безпечні методи захисту.

Згідно з результатами незалежних лабораторних досліджень, проведених в університетах Флориди, Куала-Лумпура та Дніпра, низка природних ароматичних речовин демонструє виражену здатність впливати на орієнтацію комарів у просторі.

Комахи орієнтуються на вуглекислий газ та запахи шкіри людини, але деякі аромати порушують ці сигнали, дезорієнтуючи їх або відштовхуючи від джерела запаху. Саме на цьому ефекті базується дія ефірних олій таких рослин, як цитронела, м’ята, лаванда, гвоздика та розмарин.

Натуральні репеленти вигідно вирізняються своєю екологічністю: вони не викликають алергії, не містять шкідливих синтетичних компонентів і можуть застосовуватись навіть у присутності дітей.

Ба більше, вчені фіксують доведену ефективність комбінованих методів, коли ароматичні речовини використовуються разом із фізичними бар’єрами — сітками, закритим одягом і униканням активності на відкритому повітрі у вечірній час.

Водночас фахівці наголошують, що ефірні олії слід застосовувати у розведеному вигляді — наприклад, поєднуючи 5 крапель активної речовини з 10 мл базової олії. При цьому ефект зазвичай триває від 1 до 3 годин, тож регулярне оновлення нанесення — обов’язкова умова.

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