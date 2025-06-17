Як правильно пишеться слово «надобраніч»: разом чи окремо

У питанні правопису вечірнього побажання спокійної ночі нерідко виникають сумніви: чи вживати його як одне слово, чи дотримуватись поділу на окремі складові.

Про це повідомляє «ПЛ».

За нормами сучасного українського правопису, який ґрунтується на лінгвістичних традиціях та нормативних напрацюваннях Інституту української мови НАН України, коректною формою вважається саме варіант «на добраніч» — два окремих слова, де перше є прийменником, а друге — іменником у знахідному відмінку з відповідним прикметником.

Форма «надобраніч», яка побутує у просторіччі, за своєю суттю є прикладом фонетичної редукції, або ж злиття, що виникає у природному усному мовленні. Вона не є нормативною і не має жодної фіксації у літературних словниках чи офіційних джерелах.

Відтак її використання у публічному, академічному або діловому середовищі вважається порушенням мовного етикету. Незважаючи на те, що подібне злиття звучить природно у побутовій комунікації, воно не може бути рекомендоване до вживання у професійному тексті, ЗМІ чи державній документації.

Мовознавці наголошують, що стійкі вирази в українській мові мають зберігати свою структуру у відповідності до правил граматики та лексичної узгодженості.

У випадку з «на добраніч» ми маємо справу з усталеним фразеологізмом, що історично склався у мовному вжитку і не підлягає редукції. Таким чином, у всіх випадках офіційного мовлення слід обирати саме варіант «на добраніч», а альтернативні формулювання залишити в межах неформального усного спілкування.

Окрім того, філологи відповіли на питання про те, як правильно пишеться слово коригування чи корегування.