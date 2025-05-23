Прогноз магнітних бур на 24 травня: чого чекати від сонячної активності

24 травня 2025 року Земля знову опиниться під впливом підвищеної сонячної активності, що проявиться у вигляді помірної магнітної бурі другого рівня за п’ятибальною шкалою NOAA.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оперативними даними, отриманими з моніторингових супутників, активні процеси на поверхні Сонця спровокували викид корональної маси, що вже рухається в напрямку Землі. Вплив бурі, за оцінками геофізиків, відчуватиметься переважно у високих широтах, але може мати і глобальні наслідки, особливо в контексті супутникових систем навігації, авіаційного зв’язку та точних технологій.

Науковці Інституту геофізики НАН України наголошують, що магнітна буря рівня G2 не є критичною, однак її наслідки можуть вплинути на системи, чутливі до коливань геомагнітного поля.

Це стосується телекомунікаційних компаній, операторів супутникового зв’язку, авіаперевізників, а також підприємств, які працюють з високоточною апаратурою — від геодезії до цифрової медицини. Прогнозована буря здатна викликати короткочасні збої у GPS-навігації та порушення радіозв’язку на коротких хвилях.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 23 травня 2025 року.