Які вправи можуть полегшити головний біль: поради від експертів

У сучасному світі, де стрес, перевтома та сидячий спосіб життя стали майже повсюдною нормою, головний біль є одним із найпоширеніших симптомів, з якими звертаються до лікарів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Медики та фізіотерапевти все частіше звертають увагу не лише на медикаментозні, але й на немедикаментозні способи боротьби з цією проблемою. За даними Американської академії неврології та рекомендаціями європейських центрів з фізичної реабілітації, вправи на розвантаження шийно-комірцевої зони можуть мати значний терапевтичний ефект.

Причиною головного болю часто стає м’язовий спазм або неправильне положення тіла, особливо в офісному середовищі. Напруга, яка накопичується у зоні шиї та плечей, здатна порушити кровообіг, що в результаті викликає біль у голові, шум у вухах або навіть тимчасове погіршення зору.

Регулярне виконання нескладних рухів для шиї, плечей і хребта дозволяє не лише знизити інтенсивність болю, але й попередити його появу в майбутньому. Особливо цінною є практика глибокого дихання, яка активізує парасимпатичну нервову систему й допомагає організму перейти у стан відновлення.

За словами української фізіотерапевтки Олени Мосійчук, навіть десятихвилинна гімнастика, якщо її проводити щодня, може суттєво покращити якість життя людей, які страждають на хронічні форми головного болю.

Вона наголошує, що головне — це регулярність та уважність до сигналів власного тіла. Лише комплексний підхід — корекція постави, рух, дихання та гідратація — забезпечує довгостроковий ефект без потреби у надмірному застосуванні фармацевтичних засобів. У час, коли мільйони українців працюють у високому темпі, ці прості, але науково обґрунтовані методи можуть стати ефективним інструментом самодопомоги.

Також стало відомо, скільки треба тренуватися кожного дня для здоров’я.