Як правильно вирощувати малину на городі: поради від аграріїв

Вирощування малини в умовах сучасного агроклімату України перетворюється з сезонного захоплення на повноцінну бізнес-модель з високим потенціалом прибутковості.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти з Інституту садівництва НААН відзначають, що, попри невеликі вкладення на старті, результативність врожаю багато в чому залежить від знань, а не лише від ґрунту та добрив. Вибір місця розташування ділянки під малину має вирішальне значення: малина надзвичайно чутлива до надмірного зволоження та застою повітря. Саме тому сільські аграрії зі стажем радять уникати низин, де накопичується волога, та надавати перевагу легким суглинкам зі стабільною вентиляцією.

Крім того, сучасна технологія вирощування передбачає регулярне мульчування органічними матеріалами, що дозволяє зберігати вологу та запобігає росту бур’янів. Надзвичайно важливою залишається й тема обрізки.

Неправильно проведене обрізання пагонів, особливо восени, може призвести до загибелі куща. Правильна схема — це поєднання сезонного оновлення з формуванням продуктивного ядра.

Вітчизняні та європейські фермери звертають увагу на необхідність дотримання щільності посадки: надмірне загущення створює ідеальні умови для грибкових інфекцій, таких як антракноз і пурпурова плямистість. Проте навіть з урахуванням цих складнощів малина демонструє високу адаптивність до кліматичних змін.

Завдяки старанній селекції вітчизняних науковців з’явилися морозостійкі сорти, які забезпечують урожайність понад 100 кг з сотки вже на другий рік після посадки.

Малинник, розбитий за правильною схемою з урахуванням сівозміни, може слугувати джерелом пасивного доходу для родин, що мешкають у сільській місцевості, або частиною агротуристичного бізнесу, орієнтованого на органічну продукцію. Таким чином, малина перетворюється не лише на ягоду задоволення, а й на ефективний сільськогосподарський актив.

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