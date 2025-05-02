Як правильно поливати полуницю: поради від спеціалістів

Правильний полив полуниці у весняний період безпосередньо впливає на обсяг та якість майбутнього врожаю.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними Інституту садівництва НААН України, найкращим методом зволоження є крапельне зрошення, яке дозволяє рівномірно подавати воду без ризику заболочення або переохолодження кореневої системи.

Експерти радять проводити полив у ранкові години або після 19:00. Оптимальна частота — кожні 3–4 дні в умовах посушливої весни, з урахуванням типу ґрунту: піщаним — частіше, глинистим — рідше. В середньому, на один кущ полуниці витрачається 0,5–1 літр води. Важливо, щоб ґрунт був зволожений на глибину не менше 20–25 см.

Небажано поливати полуницю способом дощування — це сприяє розвитку грибкових захворювань, особливо в умовах високої вологості повітря. Якщо ж іншого варіанту немає, необхідно поливати лише під корінь, уникаючи попадання вологи на листя.

Окрім поливу, агрономи радять у період формування бутонів додавати у воду розчинені органо-мінеральні добрива. Це сприяє кращому закладанню ягід і підвищує стійкість рослин до шкідників. Варто пам’ятати й про мульчування: солома, хвоя чи агроволокно дозволяють зберігати вологу довше й захищають від перегріву в денні години.

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