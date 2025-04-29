Прогноз магнітних бур на 30 квітня: чого чекати від сонячної активності

30 квітня 2025 року за прогнозами Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень NOAA очікується помірне посилення геомагнітної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Зокрема, йдеться про бурю рівня G1, що вважається слабкою за міжнародною шкалою, однак її вплив може бути відчутним як для окремих людей, так і для технологічних систем. Фахівці наголошують, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть спричинити погіршення самопочуття серед метеозалежних осіб.

Найчастіше фіксуються скарги на головний біль, дратівливість, втомлюваність, а також коливання артеріального тиску. У зоні ризику опиняються також особи із серцево-судинними розладами, тому медики рекомендують завчасно подбати про підтримку організму, зокрема збалансованим харчуванням, контрольованими фізичними навантаженнями та достатнім рівнем гідратації.

Науковці також зазначають, що 30 квітня можливі короткочасні порушення роботи супутникових систем зв’язку та навігації, а в деяких регіонах спостерігачі зможуть милуватися полярними сяйвами навіть за межами полярного кола.

Особливу увагу фахівці радять приділити як водіям, що користуються GPS-навігаторами, так і операторам енергетичних систем, які мають бути готовими до невеликих перепадів напруги.

Таким чином, хоча буря і не є надпотужною, все ж варто залишатися уважними до змін у власному самопочутті та бути готовими до мінімальних технологічних збоїв. Вчасно вжиті заходи допоможуть зберегти здоров’я та забезпечити безперебійне функціонування важливих систем.

Втім досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 29 квітня.