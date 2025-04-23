Прогноз магнітних бур на 24 квітня: чого чекати від Сонця

24 квітня 2025 року очікується підвищення геомагнітної активності — за даними фахівців NOAA та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, на Землю надійде хвиля сонячного вітру, яка може спричинити збурення магнітного поля нашої планети.

Про це повідомляє «ПЛ».

К-індекс, що визначає рівень впливу, сягне позначки 4 — це середній рівень активності, однак для метеозалежних осіб він може стати критичним. Подібні бурі не є надзвичайними, однак їхній вплив на людський організм давно підтверджений науковими дослідженнями.

Зокрема, згідно з матеріалами NASA, зміни у магнітному полі здатні впливати на серцево-судинну систему, спричиняти головний біль, втому, апатію, а також загострення хронічних недуг.

У той час як авіаційна та телекомунікаційна індустрії перевіряють ризики впливу на навігацію та зв’язок, звичайним громадянам варто орієнтуватися на стабілізацію режиму дня. За прогнозами фахівців, вплив бурі буде короткочасним і не спричинить серйозних збоїв у техносфері.

Проте варто мати на увазі: найбільша активність припаде саме на вечірню частину доби, коли ризики погіршення самопочуття збільшуються.

На цьому фоні досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 23 квітня.