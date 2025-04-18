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Чому пофарбоване волосся тримає колір недовго: вчені відповіли, які можуть бути помилки

Пофарбоване волосся вимагає особливого догляду, про що забувають деякі люди.

Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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Дівчина з рудим волоссям
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Науковці Технічного університету Мюнхена, у співпраці з провідними європейськими лабораторіями косметичних компаній, завершили багаторівневе дослідження, присвячене вивченню причин втрати стійкості кольору фарбованого волосся.

Про це повідомляє «ПЛ».

Отримані результати суттєво розширили уявлення про вплив побутових факторів на збереження кольору після процедури фарбування, а також дозволили зробити ряд висновків, що мають практичне значення для косметологічної та трихологічної галузі.

Однією з основних причин виявилося окиснення фарбувального пігменту внаслідок впливу ультрафіолету, агресивних хімічних компонентів та високої температури. Вчені зауважили, що навіть найякісніші фарби можуть втрачати яскравість при частому митті голови звичайними шампунями, особливо тими, що містять сульфати та мають лужне середовище.

Порушення кислотно-лужного балансу шкіри голови і волосини сприяє відкриттю кутикули, через що пігмент швидше вимивається, а сама структура волосся втрачає еластичність.

Окрему увагу дослідники приділили побутовим звичкам, що негативно впливають на збереження кольору. Надмірне термічне навантаження — фен, плойка, випрямлячі — без попереднього використання термозахисних засобів, а також миття голови занадто гарячою водою, сприяють відкриттю пористої структури волосся і вивільненню кольорового пігменту.

Крім того, ігнорування рекомендацій щодо сумісності барвників різних брендів може викликати небажані хімічні реакції та нестабільний тон.

Науковці також розробили низку експериментальних засобів із захисту кольору, які базуються на новітніх силіконах і керамідних формулах. Ці інгредієнти здатні створювати захисну мікроплівку, яка водночас пропускає повітря, але перешкоджає вимиванню кольору. Розробка таких продуктів стала можливою завдяки використанню наноструктурованих полімерів нового покоління.

Окрім того, експерти розповіли, як правильно треба засмагати після зими.

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Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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