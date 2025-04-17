Як правильно треба засмагати після зими: здоров’я доступне кожному

Після зимових місяців, коли організм відчував дефіцит ультрафіолетового випромінювання, сонячна активність здається джерелом енергії та настрою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак саме у весняний період шкіра найбільш вразлива до впливу ультрафіолету, що пояснюється зниженим рівнем меланіну та тривалим перебуванням у закритому одязі протягом холодного сезону.

За висновками Української асоціації дерматологів, саме в цей перехідний період спостерігається підвищення кількості випадків фотодерматитів, алергічних реакцій та пігментних порушень.

Засмага, всупереч поширеним уявленням, не є виключно естетичним явищем. Це — біологічний процес, який відображає здатність організму адаптуватися до зовнішніх умов. Поступове й контрольоване перебування на сонці здатне не лише стимулювати вироблення вітаміну D, а й зміцнити імунну систему, покращити мікроциркуляцію та зменшити симптоми сезонних афективних розладів.

Водночас перевищення рекомендованих доз ультрафіолету несе загрозу для здоров’я та економіки охорони здоров’я, оскільки лікування сонячних опіків, пігментних змін та онкологічних проявів вимагає значних витрат.

У сучасній концепції wellness-здоров’я правильна засмага розглядається як складова профілактичної медицини. Дерматологи наполягають на необхідності поступової адаптації до сонця після зими та використання спеціальних засобів догляду за шкірою.

Експерти зазначають, що ігнорування цих принципів призводить до підвищеного ризику фотостаріння, що, своєю чергою, стимулює витрати населення на естетичну дерматологію та косметологічні процедури.

Таким чином, засмага в післязимовий період має розглядатися не лише як спосіб покращити зовнішність, а як вивірений інструмент підтримки фізіологічного балансу, який при правильному застосуванні здатен знизити навантаження на систему охорони здоров’я та покращити якість життя в цілому.

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