Чому на хмуру погоду хочеться спати: відповідь може здивувати

Вплив погодних умов на когнітивну активність та енергетичний тонус організму привертає дедалі більше уваги з боку нейрофізіологів.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними нового дослідження, проведеного Норвезьким Інститутом біоритмів у співпраці з Гарвардською медичною школою, встановлено прямий зв’язок між рівнем природного освітлення та синтезом гормонів, що відповідають за стан бадьорості та сонливості.

Виявилося, що навіть за відсутності фізичної втоми, зниження яскравості природного світла нижче 1200 люкс запускає реакцію мозку, яка автоматично активує вироблення мелатоніну — гормону, що зазвичай продукується вночі.

При цьому гальмується секреція серотоніну — нейромедіатора, що регулює настрій, енергійність і працездатність.

Науковці також відзначили, що хмарна погода порушує роботу супрахіазматичного ядра гіпоталамуса, яке відповідає за циркадні ритми, через зменшення світлового сигналу, що надходить через сітківку ока.

Як наслідок, навіть за нормального режиму сну люди можуть відчувати надмірну денну сонливість, зниження концентрації та повільні реакції.

Ці відкриття мають не лише наукову, а й прикладну цінність — наприклад, у плануванні робочих графіків, підборі освітлення в офісах або застосуванні світлотерапії у регіонах із частими похмурими днями. Дослідники вже працюють над створенням індивідуалізованих програм освітлення, які допоможуть гармонізувати біологічний годинник людини навіть за несприятливих погодних умов.

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