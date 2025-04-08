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Магнітні бурі на 9 квітня і чого чекати від сонячної активності

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

На 9 квітня 2025 року прогнозується незначна, але помітна геомагнітна активність, яка все ж здатна мати наслідки як для високотехнологічних галузей, так і для частини населення з підвищеною чутливістю до магнітного поля Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з оновленими даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та спостереженнями Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, йдеться про геомагнітну бурю рівня G1.

Хоча цей рівень вважається відносно слабким, зафіксовані випадки, коли подібні явища призводили до короткочасних збоїв у роботі телекомунікаційного обладнання, зниження точності GPS-навігації та підвищення ймовірності помилок в електронних обчислювальних системах, особливо у північних широтах.

Для компаній, які працюють у сфері авіації, супутникового зв’язку, енергетики або транспорту, ця дата має увійти до календаря обов’язкової технічної підготовки. Нехай ймовірність серйозних відхилень не є високою, втім, історичний досвід свідчить: навіть незначні бурі можуть ставати причиною мікрозбоїв, що згодом переростають у більші системні ускладнення.

Саме тому провайдери ІТ-послуг та цифрові оператори повинні бути готовими до оперативної діагностики та протоколів стабілізації.

Особливу увагу слід звернути на медичний бік питання. Хоча пряма залежність між геомагнітними коливаннями та фізичним станом людини ще досліджується, зростає кількість емпіричних даних, що вказують на зв’язок між магнітною активністю та посиленням симптомів у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, неврозами, мігренями та порушеннями сну.

Медичні фахівці рекомендують людям, які вже мають подібні діагнози, зберігати режим гідратації, уникати перенавантажень та обмежити вплив стресових факторів у цей період. У сукупності з весняним навантаженням на організм, 8 квітня може виявитися днем, коли варто дотримуватися більш розміреного темпу як у побутовому, так і в професійному середовищі.

Втім досі актуальними можуть бути магнітні бурі на 8 квітня.

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Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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