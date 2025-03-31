Чому кожного ранку треба випивати склянку гарячої води: пояснення вчених

Вживання гарячої води зранку натщесерце є простою звичкою, яка може принести значну користь організму. Цей метод широко використовується в східній медицині, зокрема в традиційній китайській та аюрведичній практиці.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Вчені підтверджують, що гаряча вода має позитивний вплив на організм, сприяючи покращенню травлення, стимулюючи кишковий рух та допомагаючи організму ефективніше перетравлювати їжу.

Крім того, тепла вода підтримує гідратацію, що є важливим для всіх процесів в організмі, зокрема для виведення токсинів. Вживання гарячої води може покращити кровообіг, розслабити м’язи та зменшити біль. Деякі дослідження вказують на те, що пиття теплої води може сприяти виведенню токсинів через потовиділення, підвищуючи температуру тіла.

Важливо пам’ятати, що температура води повинна бути комфортною, щоб уникнути опіків слизової оболонки рота та стравоходу. Також рекомендується додавати у воду лимон або мед, що сприятиме додатковому очищенню організму та зміцненню імунітету.

Нагадаємо, що робити, якщо у людини низька температура: порада медиків.